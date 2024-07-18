"Откуп от коррупции". Арахамия: Вопрос сделки со следствием поступил от партнеров
Глава правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что вопрос сделки со следствием по коррупционным правонарушениям поступил от международных партнеров.
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"Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием по коррупционным правонарушениям. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan", – написал он.
Политик отметил, что депутаты голосовали в первом чтении правительственную версию законопроекта, поскольку Кабинет министров определен переговорщиком с Европейским Союзом по этому плану.
Ukraine Facility Plan предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы".
Также Арахамия сообщил, что депутаты получили перечень письменных замечаний к законопроекту от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, которые и должны использовать механизм соглашения со следствием.
"Соглашение – это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно среди общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессиональности руководителя САП Александра Клименко", – написал глава СН.
Также он отметил, что финальная версия законопроекта будет все равно проходить "зачет" от международных партнеров – и посоветовал гражданскому обществу, если оно считает документ "зрадой", предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций.
В целом руководитель правящей фракции уверен, что "все будет хорошо доработано ко второму чтению", как это было раньше в подобных ситуациях.
- 18 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям.
- Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс: исключительно для коррупционных правонарушений ввести штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности.
- Комитет Рады по антикоррупционной политике принял решение, что проект закона не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства и содержит коррупциогенный фактор.
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