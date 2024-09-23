Заключенные заготавливали древесину за взятки: ГБР сообщило о подозрении чиновнику

Собеседник LIGA.net подтвердил, что фигурант – Игорь Тимочко. Местные СМИ называют его бывшим регионалом, который проходил "народную люстрацию"

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о задержании регионального чиновника Министерства юстиции – по данным следствия, мужчина за взятки разрешал предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции. Задержание произошло совместно со Службой безопасности Украины. На данный момент чиновника уволили.

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Детали дела

Чиновника подозревают в том, что он за взятки позволял предпринимателям "безвозмездно" использовать труд заключенных.

В частности, ГБР приводит детали одного эпизода: в июле к чиновнику обратился бизнесмен, занимающийся заготовкой леса, и предложил наладить обработку древесины в цехе на территории одного из исправительных заведений Львовской области.

По данным правоохранителей, на такое предложение фигурант ответил, что предприниматель может использовать мощности цеха и пользоваться трудом заключенных – но за это должен платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины.

Ведомство утверждает, что такая "абонплата" с июля и до сентября составила более 2000 евро.

Передачу денег фигурант назначил в одном из львовских кафе – его задержали как раз после этого и изъяли средства, отмечает ГБР.

Чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой 2 млн грн залога. К тому же фигуранта уволили с работы, отмечают в сообщении.

ГБР сообщает, что изучаются и другие факты использования заключенных в таких схемах.

Фото: ГБР

Кого подозревают?

ГБР сообщило, что фигурант – бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста, которое занимается шестью областями Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе подтвердил, что речь идет об Игоре Тимочко.

Местные ресурсы сообщали, что задержание произошло еще 19 сентября. На должности Тимочко состоял с ноября 2022-го, его предшественнику присудили пять лет тюрьмы с конфискацией за корупцию. Тимочко работал в сфере лесного хозяйства: возглавлял Выгодский лесхоз. Локальные СМИ отмечают, что чиновник был членом Партии Регионов – за что и попал под "народную люстрацию" и написал заявление на увольнение. Затем пытался возглавить Гослесагентство Украины, но столкнулся с сопротивлением общественности.

Среди прочего, Тимочко дважды неудачно участвовал в выборах: в 2014 не прошел в Верховную Раду как мажоритарщик-самовыдвиженец, в 2020 – не прошел в Ивано-Франковский облсовет от Слуги народа. Являлся помощником нардепа VIII созыва от Народного фронта Владимира Шкварилюка.

Фото: ГБР

Игорь Тимочко во время работы (Фото: Facebook регионального управления Минюста)

29 мая ГБР вручило подозрения четырем чиновникам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области, утверждая, что там пытали заключенных. Правоохранители смогли задокументировать, как в 2022 году осужденного пытали в течение часа. Все это, утверждает ГБР, сопровождалось "постоянным психологическим давлением". Расследование этого случая началось в 2023 году.

Министр юстиции заявлял, что с июля 2023 года место отбывания наказания является "примерным".

2 августа стало известно, что бывший начальник Божковской колонии при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.

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