Ув'язнені заготовляли деревину за хабарі від підприємця – ДБР повідомило про підозру чиновнику

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що фігурант – Ігор Тимочко. Місцеві ЗМІ називають його колишнім регіоналом, який проходив "народну люстрацію"

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання регіонального посадовця Міністерства юстиції – за даними слідства, чоловік за хабарі дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув'язнених у виробництві їх продукції. Затримання відбулося спільно зі Службою безпеки України. Наразі чиновника звільнили.

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Деталі справи

Чиновника підозрюють у тому, що він за хабарі дозволяв підприємцям "безоплатно" використовувати працю ув'язнених.

Зокрема, ДБР наводить деталі одного епізоду: у липні до чиновника звернувся бізнесмен, який займається заготівлею лісу, і запропонував налагодити обробку деревини у цеху на території одного з виправних закладів Львівської області.

За даними правоохоронців, на таку пропозицію фігурант відповів, що підприємець може використовувати потужності цеху та користуватися працею ув'язнених, але за це має платити йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

Відомство стверджує, що така "абонплата" з липня і до вересня склала понад 2000 євро.

Передання грошей фігурант призначив в одному з львівських кафе – його затримали саме після цього й вилучили кошти, зауважує ДБР.

Чиновника підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою 2 млн грн застави. До того ж фігуранта звільнили з роботи, зазначають у повідомленні.

ДБР повідомляє, що вивчаються й інші факти використання в'язнів у таких схемах.

Фото: ДБР

Кого підозрюють?

ДБР повідомило, що фігурант – колишній керівник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту, яке опікується шістьма областями України. Співбесідник LIGA.net у правоохоронному органі підтвердив, що йдеться про Ігоря Тимочка.

Місцеві ресурси повідомляли, що затримання сталося ще 19 вересня. На посаді Тимочко перебував з листопада 2022-го, його попереднику присудили п'ять років тюрми з конфіскацією за корупцію. Тимочко працював у сфері лісового господарства: очолював Вигодський лісгосп. Локальні ЗМІ зазначають, що посадовець був членом Партії регіонів – за що і потрапив під "народну люстрацію" та написав заяву на звільнення. Згодом намагався очолити Держлісагентство України, але зіткнувся зі спротивом громадськості.

Серед іншого, Тимочко двічі невдало брав участь у виборах: у 2014 році не пройшов до Верховної Ради як мажоритарник-самовисуванець, у 2020 році – не пройшов до Івано-Франківської облради від Слуги народу. Був помічником нардепа VIII скликання від Народного фронту Володимира Шкварилюка.

Фото: ДБР

Ігор Тимочко під час роботи (Фото: Facebook регіонального управління Мін'юсту)

29 травня ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області, стверджуючи, що там катували в'язнів. Правоохоронці змогли задокументувати, як у 2022 році засудженого катували протягом години. Все це, стверджує ДБР, супроводжувалося "постійним психологічним тиском". Розслідування цього випадку почалось у 2023 році.

Міністр юстиції заявляв, що з липня 2023 року місце відбування покарання є "зразковим".

2 серпня стало відомо, що колишній начальник Божківської колонії під час звільнення отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

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