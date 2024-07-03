НАЗК знайшло в ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у колишнього заступника генерального прокурора на 29 млн грн. Про це повідомила пресслужба відомства. НАЗК не називає імені експосадовця, але судячи з оприлюднених даних, ідеться про нещодавно звільненого Дмитра Вербицького.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Агентство встановило, що за дорученням посадовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
→ автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 000 грн;
→ автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 000 грн;
→ автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
→ будинок і земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
→ будинок і земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
→ квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
Окрім того, не встановлено джерел походження 2 млн грн готівки та криптовалюти колишнього посадовця прокуратури.
У НАЗК зазначили, що матеріали стосовно нього направили до Національного антикорупційного бюро для приєднання їх до відповідного кримінального провадження.
- У травні "Схеми" повідомили, що дівчина тодішнього заступника генпрокурора Вербицького Христина Ільницька придбала новий Porsche і триповерховий котедж у Києві вартістю 52 млн грн попри те, що її дохід за останні 10 років становив 360 000 грн.
- 18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що НАБУ веде досудове розслідування про можливе незаконне збагачення Вербицького.
- 19 червня Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо нього.
- 21 червня Вербицького відсторонили від виконання обов'язків, а 1 липня – звільнили з посади заступника генерального прокурора.
Читайте також: Заступник директора ДБР живе в апартаментах за $900 000, хоча декларує іншу квартиру – Hromadske