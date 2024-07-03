НАЗК знайшло в ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 млн грн

Матеріали стосовно нього направили до НАБУ для приєднання до кримінального провадження, зазначили в НАЗК

Дмитро Вербицький (Фото: ОГП)

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у колишнього заступника генерального прокурора на 29 млн грн. Про це повідомила пресслужба відомства. НАЗК не називає імені експосадовця, але судячи з оприлюднених даних, ідеться про нещодавно звільненого Дмитра Вербицького.

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Агентство встановило, що за дорученням посадовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

→ автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 000 грн;

→ автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 000 грн;

→ автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;

→ будинок і земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

→ будинок і земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;

→ квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.

Окрім того, не встановлено джерел походження 2 млн грн готівки та криптовалюти колишнього посадовця прокуратури.

У НАЗК зазначили, що матеріали стосовно нього направили до Національного антикорупційного бюро для приєднання їх до відповідного кримінального провадження.

У травні "Схеми" повідомили, що дівчина тодішнього заступника генпрокурора Вербицького Христина Ільницька придбала новий Porsche і триповерховий котедж у Києві вартістю 52 млн грн попри те, що її дохід за останні 10 років становив 360 000 грн.

18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що НАБУ веде досудове розслідування про можливе незаконне збагачення Вербицького.

19 червня Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо нього.

21 червня Вербицького відсторонили від виконання обов'язків, а 1 липня – звільнили з посади заступника генерального прокурора.

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