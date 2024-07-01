Вербицького після розслідування "Схем" звільнили з посади заступника генпрокурора

Вербицький був звільнений за власним бажанням, зазначили в ОГП

Дмитро Вербицький (Фото: ОГП)

1 липня Дмитра Вербицького, котрий став фігурантом журналістського розслідування проєкту Радіо Свобода "Схеми", а згодом – розслідування Національного антикорупційного бюро, звільнили з посади заступника генерального прокурора. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Андрій Костін. У повідомленні зазначається, що Вербицький був звільнений за власним бажанням.

Вербицький став заступником генпрокурора у вересні 2022 року. Раніше працював у прокуратурі Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей. До переведення в ОГП у 2020-2022 роках був заступником голови Одеської обласної прокуратури.

У травні журналісти "Схем" опублікували про Вербицького два розслідування. У першому стверджувалось, що він живе у київському котеджному містечку "Коник" у таунхаусі. Цей будинок ушестеро дешевше від ринкової вартості придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена.

У другому йшлося про, як стверджується, дівчину Вербицького — Христину Ільницьку. За даними "Схем", у 2024 році Ільницька стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу також у "Конику", а їхня загальна вартість становить щонайменше 52 млн грн, попри те, що її сукупний дохід за останні десять років становив трохи більше ніж 360 000 грн.

Вербицький своєю чергою відкинув звинувачення та заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово.

18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що НАБУ веде досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора.

19 червня Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо Вербицького.

21 червня Вербицького відсторонили від виконання обов'язків.

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