Вербицкого после расследования "Схем" уволили с должности заместителя генпрокурора

Дмитрий Вербицкий (Фото: ОГП)

1 июля Дмитрий Вербицкий, который стал фигурантом журналистского расследования проекта Радио Свобода "Схемы", а впоследствии – расследования Национального антикоррупционного бюро, был уволен с должности заместителя генерального прокурора. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Андрей Костин. В сообщении отмечается, что Вербицкий был уволен по собственному желанию.

Вербицкий стал заместителем генпрокурора в сентябре 2022 года. Раньше работал в прокуратуре Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. До перевода в ОГП в 2020-2022 годах являлся заместителем председателя Одесской областной прокуратуры.

В мае журналисты "Схем" опубликовали о Вербицком два расследования. В первом утверждалось, что он живет в киевском коттеджном городке "Коник" в таунхаусе. Этот дом в шесть раз дешевле рыночной стоимости приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена.

Во втором речь шла о, как утверждается, девушке Вербицкого — Кристине Ильницкой. По данным "Схем", в 2024 году Ильницкая стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа также в "Конике", а их общая стоимость достигает по меньшей мере 52 млн грн, несмотря на то, что ее совокупный доход за последние десять лет составил чуть более 360 000 грн.

Вербицкий в свою очередь отверг обвинения и заявил, что не помогал Ильницкой финансово.

18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что НАБУ ведет досудебное расследование возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора.

19 июня Костин сообщил о проведении служебного расследования относительно Вербицкого.

21 июня Вербицкого отстранили от выполнения обязанностей.

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