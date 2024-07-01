Вербицкого после расследования "Схем" уволили с должности заместителя генпрокурора
1 июля Дмитрий Вербицкий, который стал фигурантом журналистского расследования проекта Радио Свобода "Схемы", а впоследствии – расследования Национального антикоррупционного бюро, был уволен с должности заместителя генерального прокурора. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Андрей Костин. В сообщении отмечается, что Вербицкий был уволен по собственному желанию.
Вербицкий стал заместителем генпрокурора в сентябре 2022 года. Раньше работал в прокуратуре Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. До перевода в ОГП в 2020-2022 годах являлся заместителем председателя Одесской областной прокуратуры.
Во втором речь шла о, как утверждается, девушке Вербицкого — Кристине Ильницкой. По данным "Схем", в 2024 году Ильницкая стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа также в "Конике", а их общая стоимость достигает по меньшей мере 52 млн грн, несмотря на то, что ее совокупный доход за последние десять лет составил чуть более 360 000 грн.
Вербицкий в свою очередь отверг обвинения и заявил, что не помогал Ильницкой финансово.
- 18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что НАБУ ведет досудебное расследование возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора.
- 19 июня Костин сообщил о проведении служебного расследования относительно Вербицкого.
- 21 июня Вербицкого отстранили от выполнения обязанностей.
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