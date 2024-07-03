НАПК нашло у бывшего замгенпрокурора Вербицкого необоснованных активов на 29 млн грн
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки приобретения необоснованных активов у бывшего заместителя генерального прокурора на 29 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. НАПК не называет имени экс-чиновника, но судя по обнародованным данным, речь идет о недавно уволенном Дмитрии Вербицком.
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Агентство установило, что по поручению должностного лица связанные с ним люди приобрели такие необоснованные активы:
→ автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 000 грн;
→ автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 000 грн;
→ автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн;
→ дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн грн;
→ дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн грн;
→ квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн грн.
Кроме того, не установлены источники происхождения 2 млн грн наличных и криптовалюты бывшего должностного лица прокуратуры.
В НАПК отметили, что материалы относительно него направили в Национальное антикоррупционное бюро для присоединения их к соответствующему уголовному производству.
- В мае "Схемы" сообщили, что девушка тогдашнего заместителя генпрокурора Вербицкого Кристина Ильницкая приобрела новый Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве общей стоимостью 52 млн грн, несмотря на то, что ее доход за последние 10 лет составил 360 000 грн.
- 18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что НАБУ ведет досудебное расследование о возможном незаконном обогащении Вербицкого.
- 19 июня Костин сообщил о проведении служебного расследования по нему.
- 21 июня Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей, а 1 июля – уволили с должности заместителя генерального прокурора.
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