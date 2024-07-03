НАПК нашло у бывшего замгенпрокурора Вербицкого необоснованных активов на 29 млн грн

Материалы по нему направили в НАБУ для присоединения к уголовному производству, отметили в НАПК

Дмитрий Вербицкий (Фото: ОГП)

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки приобретения необоснованных активов у бывшего заместителя генерального прокурора на 29 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. НАПК не называет имени экс-чиновника, но судя по обнародованным данным, речь идет о недавно уволенном Дмитрии Вербицком.

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Агентство установило, что по поручению должностного лица связанные с ним люди приобрели такие необоснованные активы:

→ автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 000 грн;

→ автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 000 грн;

→ автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн;

→ дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн грн;

→ дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн грн;

→ квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн грн.

Кроме того, не установлены источники происхождения 2 млн грн наличных и криптовалюты бывшего должностного лица прокуратуры.

В НАПК отметили, что материалы относительно него направили в Национальное антикоррупционное бюро для присоединения их к соответствующему уголовному производству.

В мае "Схемы" сообщили, что девушка тогдашнего заместителя генпрокурора Вербицкого Кристина Ильницкая приобрела новый Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве общей стоимостью 52 млн грн, несмотря на то, что ее доход за последние 10 лет составил 360 000 грн.

18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что НАБУ ведет досудебное расследование о возможном незаконном обогащении Вербицкого.

19 июня Костин сообщил о проведении служебного расследования по нему.

21 июня Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей, а 1 июля – уволили с должности заместителя генерального прокурора.

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