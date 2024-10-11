Щодо керівника Міграційної поліції Шайхета призначили службове розслідування

Раніше Bihus.Info повідомило, що посадовець на службовому авто відвідує спорткомплекс у робочий час та живе у квартирі батька, пов'язаного з Коломойським

Сергій Шайхет (Фото: МВС)

Призначено службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета після інформації "в одному з інтернет-видань", повідомила Національна поліція.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За результатами розслідування обіцяють "прийняти відповідні рішення".

Нацполіція не вказує, про яке видання йдеться, але у п'ятницю вранці Bihus.Info опублікувало відеорозслідування щодо Шайхета.

Журналісти прослідкували за пересуванням автівки генерала поліції й встановили: Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня проводить близько трьох годин у відомчому спортивному комплексі.

Водночас, зауважило ЗМІ, він їздить туди на службовому авто з оперативними номерами, котрі за законом правоохоронці повинні використовувати під час своєї оперативної роботи.

За даними видання, це службове авто Департаменту міграційної поліції передали західні партнери навесні 2024-го.

Також, пише медіа, Шайхета регулярно помічали на тій же машині на в'їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча жодної нерухомості посадовець там не має.

Bihus.Info повідомило, що квартирою та паркомісцем у комплексі володіє батько генерала Нацполіції – Олег Шайхет, котрий придбав оселю площею близько 200 квадратів у 2020 році (зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від $1 млн).

ЗМІ зауважило, що Олег Шайхет останні 10 років займався охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті", а іншим співвласником фірми є найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", котру до націоналізації контролював олігарх Ігор Коломойський та група "Приват". Водночас одержавленій компанії належить 49% фірми, а Шайхету – 51%, передає дані Єдиного держреєстру платформа Clarity Project.

У Серкьюрайті працював і Максим Донець, котрий був охоронцем Коломойського, а у травні 2019 року став заступником начальника Управління державної охорони (УДО) – головою Служби безпеки президента Володимира Зеленського. У січні 2022-го Донець став першим заступником начальника УДО, й перебуває на цій посаді понині.

Також Bihus.Info показало: на одному з відео із соцмереж видно, як генерал Нацполіції Шайхет-молодший спостерігає за боксерським поєдинком заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

ВИПРАВЛЕНО. Уточнено прізвище посадовця з розслідування.