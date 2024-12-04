МВС після розслідування Bihus пообіцяло замінити управлінців Головного сервісного центру
У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розпочалося системне перезавантаження робочих процесів. Так МВС відреагувало на розслідування Bihus.Info щодо неефективної роботи й незадекларованих статків працівників ГСЦ МВС у Києві.
У МВС заявили, що Головний сервісний центр отримає нову команду управлінців. Крім того, розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.
"Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у Києві. МВС звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні", – йдеться у повідомленні.
Відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах ГСЦ.
Водночас у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання послуг, яку очолив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
"Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг у сервісних центрах. Надалі продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації", – зазначили в МВС.
Раніше 4 грудня проєкт Bihus.Info опублікував розслідування, в якому йдеться, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян.
Зокрема, журналісти стверджують, що люди ночують під центрами в черзі за талонами на практичний іспит, а за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи. Але, як зазначають журналісти, ці талони можна купити за гроші.
Зокрема, журналісти згадують найбільший сервісний центр країни – київський ТСЦ № 8041 на вулиці Перемоги. Минулого року поліція вже розслідувала кримінальне провадження: за даними слідчих, очільник СЦ, разом із кількома адміністраторами, могли штучно створити дефіцит талонів, а потім через "бігунків" продавати послуги за декілька тисяч гривень.
Також у розслідуванні Bihus.Info йдеться, що працівники київського центру їздять на роботу на авто, що відсутні в деклараціях через оформлення або на родичів, або й на сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дорогого майна.
- 11 жовтня Нацполіція повідомила про призначення службового розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета після інформації "в одному з інтернет-видань".
- Раніше того самого дня Bihus.Info опублікувало розслідування щодо Шайхета. У ньому йдеться, що генерал їздить до спортивного комплексу на службовому авто з оперативними номерами, котрі правоохоронці повинні використовувати під час своєї оперативної роботи.