МВС після розслідування Bihus пообіцяло замінити управлінців Головного сервісного центру

Сервійсний центр (Фото: РСЦ у Закарпатській області)

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розпочалося системне перезавантаження робочих процесів. Так МВС відреагувало на розслідування Bihus.Info щодо неефективної роботи й незадекларованих статків працівників ГСЦ МВС у Києві.

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У МВС заявили, що Головний сервісний центр отримає нову команду управлінців. Крім того, розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

"Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у Києві. МВС звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні", – йдеться у повідомленні.

Відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах ГСЦ.

Водночас у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання послуг, яку очолив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг у сервісних центрах. Надалі продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації", – зазначили в МВС.

Раніше 4 грудня проєкт Bihus.Info опублікував розслідування, в якому йдеться, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян.

Зокрема, журналісти стверджують, що люди ночують під центрами в черзі за талонами на практичний іспит, а за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи. Але, як зазначають журналісти, ці талони можна купити за гроші.

Зокрема, журналісти згадують найбільший сервісний центр країни – київський ТСЦ № 8041 на вулиці Перемоги. Минулого року поліція вже розслідувала кримінальне провадження: за даними слідчих, очільник СЦ, разом із кількома адміністраторами, могли штучно створити дефіцит талонів, а потім через "бігунків" продавати послуги за декілька тисяч гривень.

Також у розслідуванні Bihus.Info йдеться, що працівники київського центру їздять на роботу на авто, що відсутні в деклараціях через оформлення або на родичів, або й на сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дорогого майна.

11 жовтня Нацполіція повідомила про призначення службового розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета після інформації "в одному з інтернет-видань".

Раніше того самого дня Bihus.Info опублікувало розслідування щодо Шайхета. У ньому йдеться, що генерал їздить до спортивного комплексу на службовому авто з оперативними номерами, котрі правоохоронці повинні використовувати під час своєї оперативної роботи.