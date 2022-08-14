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МВД предупреждает иностранцев об опасности пребывания в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 14:20
МВД предупреждает иностранцев об опасности пребывания в Украине - Фото
Евгений Енин (скриншот видео Радіо Свобода Україна, YouTube)

В Министерстве внутренних дел предупредили иностранцев об опасности пребывания на территории Украины, так как из-за массированных ракетных ударов оккупантов сейчас вся территория страны является небезопасной.

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"Сейчас на территории нашего государства нет ни одного безопасного места. Каждый, кто пребывает в Украине, в том числе иностранцы, должны лично заботиться о своей безопасности – в частности, соблюдать комендантский час и прятаться в укрытие во время воздушной тревоги и ракетной опасности", – сообщают в МВС.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что за время полномасштабного вторжения оккупанты нанесли намного больше ударов по объектам гражданской инфраструктуры (более 22 000), чем военной (около 300). Также он отметил, что крылатые ракеты россиян пролетают над объектами ядерной энергетики, россияне бьют по объектам критической инфраструктуры и химического производства.

"Религиозные сооружения, торговые центры, школы – все может стать объектом ракетно-бомбовых ударов нашего врага. Именно поэтому при въезде на территорию нашей страны иностранцы должны четко обращать внимание на то, что Украина не может в полной мере гарантировать их безопасность, как это было в мирное время", – сказал замглавы МВД.

Он также напомнил, что в Украине действует визовый режим для россиян, но даже наличие визы не дает 100% гарантии въезда в страну, так как непосредственное решение о пропуске иностранца принимают в Госпогранслужбе.

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Оксана Житнюк
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