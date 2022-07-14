Ситуация непредсказуема. США призвали американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее. Об этом сообщается на сайте посольства.

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Там отмечают, что ситуация с безопасностью по всей Украине "остается жестокой и непредсказуемой" из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий "и неопределенных условий безопасности".

"Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – сказано в сообщении.

Посольство призвало американцев избегать массовых собраний и организованных мероприятий, "поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".

Дипломаты просят граждан США позаботиться о доступности укрытия и в случае воздушной тревоги немедленно им воспользоваться.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения", – сообщили в посольстве.

В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы на 17:00 подтверждена гибель 22 человек, в том числе троих детей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос боевых действий под Киев сейчас невозможен, а самая большая опасность для столицы – ракетные удары.

Вадим Ребрина

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