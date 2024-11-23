МВД создало интерактивную карту с тысячами дел о Голодоморе

На карте обозначены места, где, согласно документам, совершены случаи людоедства и другие преступления

Монумент "Горькая память детства" (Фото: ОП)

Министерство внутренних дел создало интерактивную карту с архивными документами периода Голодомора. Было оцифровано более 2000 дел, развеивающих миф о "неурожае" и свидетельствующих о целенаправленной операции СССР, сообщили в МВД.

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На интерактивную карту уже нанесены фотокопии сохранившихся 1022 архивных дел, а также информация о 1024 делах, уничтоженных в 1956 году. Работы продолжаются.

Из-за уничтожения некоторых документов отдельные отметки на карте сделаны не по местам совершения людоедства, а по месту нахождения следственных подразделений. Этим объясняется скопление подобных случаев в отдельных местах, отмечают в МВД.

В период с 2020 по 2023 год было оцифровано 1022 архивных уголовных дела-свидетельства Голодомора. Документы в прошлом были засекречены коммунистическим режимом, поскольку содержали факты, доказывающие "спланированное и тщательное уничтожение украинского народа".

"Документы освещают масштабы преступлений, механизмы их совершения, а также развенчивают советско-российские мифы, в частности о "неурожае", "перегибах на местах", "всесоюзном голоде" и прочем", – сообщают в МВД.

Согласно этим данным, апогей геноцида пришелся на март-июнь 1933 года. Люди в отчаянии прибегали к некрофагии (поеданию трупов) и антропофагии (каннибализму).

Этот проект МВД реализовало в сотрудничестве с Национальным музеем Голодомора-геноцида.