Байден почтил память жертв Голодомора и обратился к украинцам
Президент США Джо Байден почтил память погибших из-за Голодомора в Украине и обратился к украинцам со словами поддержки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
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Американский лидер отметил, что Россия почти три года пытается стереть Украину с карты мира, однако терпит поражение. По его словам, Киев остается свободным благодаря, в том числе, поддержке США и еще 50 стран.
Он также обратился к украинцам.
"Мое послание к украинскому народу в этот день четкое: США уважают ваше прошлое и поддерживают вас в настоящем. В этот день мы подтверждаем нашу приверженность поддерживать постоянную защиту Украиной своей свободы... Мужество и сила украинского народа победит", – сказал Байден.
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