Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору і звернувся до українців

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять загиблих через Голодомор в Україні та звернувся до українців зі словами підтримки. Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Американський лідер зазначив, що Росія майже три роки намагається стерти Україну з карти світу, однак зазнає поразки. За його словами, Київ лишається вільним, завдяки, в тому числі підтримці США та ще 50 країн.

Він також звернувся до українців.

"Моє послання до українського народу в цей день є чітким: США шанують ваше минуле та підтримують вас у сьогоденні. У цей день ми підтверджуємо нашу прихильність підтримувати постійний захист Україною своєї свободи... Мужність і сила українського народу переможе", – сказав Байден.