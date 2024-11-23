МВС створило інтерактивну мапу з тисячами справ про Голодомор
Міністерство внутрішніх справ створило інтерактивну мапу з архівними документами періоду Голодомору. Було оцифровано понад 2000 справ, які розвіюють міф про "неврожай" та свідчать про цілеспрямовану операцію СРСР, повідомили у МВС.
На інтерактивну мапу вже нанесено фотокопії збережених 1022 архівних справ, а також інформацію про 1024 справи, які знищили у 1956 році. Роботи продовжуються.
Через знищення деяких документів, окремі позначки на мапі зроблені не за місцями скоєння людоїдства, а за місцем знаходження слідчих підрозділів. Цим пояснюється скупчення подібних випадків в окремих місцях, зазначають у МВС.
В період з 2020 по 2023 рік було оцифровано 1022 архівні кримінальні справи-свідчення Голодомору. Документи в минулому були засекречені комуністичним режимом, адже містили факти, що доводили "сплановане та ретельне знищення українського народу".
"Документи висвітлюють масштаби злочинів, механізми їх вчинення, а також розвінчують радянсько-російські міфи, зокрема про "неврожай", "перегини на місцях", "всесоюзний голод" та інше", – повідомляють в МВС.
Згідно з цими даними, апогей геноциду припав на березень-червень 1933 року. Люди у відчаї вдавалися до некрофагії (поїдання трупів) та антропофагії (канібалізму).
Цей проєкт МВС реалізувало у співпраці з Національним музеєм Голодомору-геноциду.
- 23 листопада президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору. Він звернувся до українців і зазначив, що РФ намагається стерти Україну з мапи світу, але програє.