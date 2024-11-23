МВС створило інтерактивну мапу з тисячами справ про Голодомор

На карті позначені місця, де, згідно з документами, скоєні випадки людоїдства та інші злочини

Монумент "Гірка пам’ять дитинства" (Фото: ОП)

Міністерство внутрішніх справ створило інтерактивну мапу з архівними документами періоду Голодомору. Було оцифровано понад 2000 справ, які розвіюють міф про "неврожай" та свідчать про цілеспрямовану операцію СРСР, повідомили у МВС.

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На інтерактивну мапу вже нанесено фотокопії збережених 1022 архівних справ, а також інформацію про 1024 справи, які знищили у 1956 році. Роботи продовжуються.

Через знищення деяких документів, окремі позначки на мапі зроблені не за місцями скоєння людоїдства, а за місцем знаходження слідчих підрозділів. Цим пояснюється скупчення подібних випадків в окремих місцях, зазначають у МВС.

В період з 2020 по 2023 рік було оцифровано 1022 архівні кримінальні справи-свідчення Голодомору. Документи в минулому були засекречені комуністичним режимом, адже містили факти, що доводили "сплановане та ретельне знищення українського народу".

"Документи висвітлюють масштаби злочинів, механізми їх вчинення, а також розвінчують радянсько-російські міфи, зокрема про "неврожай", "перегини на місцях", "всесоюзний голод" та інше", – повідомляють в МВС.

Згідно з цими даними, апогей геноциду припав на березень-червень 1933 року. Люди у відчаї вдавалися до некрофагії (поїдання трупів) та антропофагії (канібалізму).

Цей проєкт МВС реалізувало у співпраці з Національним музеєм Голодомору-геноциду.