"Мы близко, вас ждет смерть": украинские партизаны "поздравили" оккупантов с 9 мая – фото

Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться агрессору. О примере такого нацсопротивления под Харьковом сообщила Территориальная оборона ВСУ.

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Во временно оккупированном поселке городского типа Великий Бурлук Харьковской области массово расклеили листовки с таким текстом: "Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть".

По данным ТрО, такие действия уже подняли на ноги ФСБшников, которые теперь безуспешно ищут украинских подпольщиков.

"9 мая орки ожидали увидеть великие празднования "дня победы", а получили акцию в тылу на оккупированной ими территории", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты ликвидировали 70 российских военных.

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Оксана Житнюк

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