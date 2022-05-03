В оккупированных городах и селах активно развивается движение сопротивления – Генштаб
03.05.2022, 07:22
ССО (иллстративное фото - Командование сил ССО)
На временно оккупированных территориях Украины усиливается движение сопротивления. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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"Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", – говорится в сообщении.
Вчера Силы спецопераций наглядно показали, как работает движение сопротивления. На этих кадрах – артиллерийский огонь по бронетехнике РФ в Харьковской области, который скоординировали бойцы сопротивления.
В самой сводке Генштаба нет существенных изменений по направлениям за сутки. Отмечается, что враг наступает на востоке и пытается восполнить значительные потери – снимает с хранения технику и отправляет в Украину.
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