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В оккупированных городах и селах активно развивается движение сопротивления – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 07:22
В оккупированных городах и селах активно развивается движение сопротивления – Генштаб - Фото
ССО (иллстративное фото - Командование сил ССО)

На временно оккупированных территориях Украины усиливается движение сопротивления. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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"Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления", – говорится в сообщении.

Вчера Силы спецопераций наглядно показали, как работает движение сопротивления. На этих кадрах – артиллерийский огонь по бронетехнике РФ в Харьковской области, который скоординировали бойцы сопротивления.

В самой сводке Генштаба нет существенных изменений по направлениям за сутки. Отмечается, что враг наступает на востоке и пытается восполнить значительные потери – снимает с хранения технику и отправляет в Украину.

Марк Сировой
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ВСУ оккупация генштаб ссо партизаны движение сопротивления
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