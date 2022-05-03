РФ сняла с хранения под Воронежем 17 танков и 60 БМП. Их отправили в Украину – Генштаб

Российская армия сняла с хранения десятки единиц бронетехники под Воронежем и перебросила ее на войну в Украину. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Враг пытается восполнить значительные потери в подразделениях, которые воюют в Украине. По данным ГШ, с 27 апреля по 2 мая армия РФ сняла с хранения 17 танков и 60 БМП-1 в городе Богучар Воронежской области. Их перебросили на временно занятые российскими войсками территории Украины.

Отмечается, что враг продолжает вести наступление на востоке Украины. По направлениям ситуация такая:

Слобожанское. Армия РФ продолжает обстрелы Харькова и прилегающих населенных пунктов. На Изюмском – активно ведет огонь по украинским подразделениям.

Донецкое. Основные усилия враг бросает на установление полного контроля над Рубежным и Попасной, а также на продвижение в направлении Лимана и Славянска. За сутки украинские силы отбили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Южнобугское. Без активных боевых действий. Армия РФ продолжала обстрелы украинских подразделений.

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Марк Сировой

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