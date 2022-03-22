"Мы не варвары". Арестович призвал украинцев не уподобляться российским оккупантам

Украинскому народу не следует дегуманизировать граждан РФ и уподобляться в этом россиянам. К этому призвал на ежедневном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданских объектов в РФ и Беларуси недопустимы", – сказал он.

Военный спикер ОП напомнил, что мы – европейская страна с европейской армией.

"И мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет войну с варварами", – подчеркнул Арестович.

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Евгений Пилипенко

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