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18.07.2019, 11:27

"Мы потеряли главу НАПК". Мангул не пришел на встречу с Зеленским

"Мы потеряли главу НАПК". Мангул не пришел на встречу с Зеленским - Фото
Александр Мангул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У президента считают, что руководитель Нацагентства проигнорировал антикоррупционный Нацсовет на Банковой из-за "жесткой риторики" главы государства

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул проигнорировал заседание Национального совета по антикоррупционной политике под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Мы потеряли главу НАПК. Наверное, учитывая вашу (Зеленского, - ред.) жесткую риторику, он решил не рисковать и просто написал письмо, что он сегодня не придет", - сказал чиновник.

Рябошапка добавил, что через два месяца уже точно будет другой глава НАПК: соответствующий законопроект разработан - и дело только за будущим новым составом Верховной Рады.

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Теги: Александр Мангул, напк, руслан рябошапка
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