Мы предложили сдерживать Россию, и Лондон активно взялся за дело – Кулеба

Лондон не просто "услышал" Украину, когда Киев предложил разработать комплексный пакет мер для сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в трансляции в Facebook.

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Министр находится с рабочим визитом в Великобритании. Ключевыми темами визита, по его словам, стали подготовка санкций против России, углубление военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией в сфере безопасности и подходы к усилению безопасности в целом в Европе.

Кулеба также сообщил, что МИД работает над организацией визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину в следующем году, а также обсуждает предпосылки для отмены визового режима между нашими странами.

"Украинцы должны свободно въезжать в Британию, а мы будем рады видеть больше британцев у нас", – сказал Кулеба.

Вчера было объявлено, что Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

8 декабря глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину.

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Сергей Бережной

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