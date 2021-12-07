Кулеба: В Брюсселе я буквально тряс всех, чтобы сели и говорили о санкциях ЕС против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита в Брюссель он "в буквальном смысле тряс всех" с призывом сесть и обсуждать санкции, а во время поездки в Вашингтон – призвал США в случае готовности вводить более жесткие санкции против России вне зависимости от Евросоюза. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

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Сложившуюся ситуацию с агрессивными действиями РФ и реакцией Запада на них Кулеба назвал "тестом на евроатлантическое единство".

"Когда я был в Вашингтоне, я четко сказал американским коллегам: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и Евросоюзом санкционной политики. Но если вы будете готовы на более жесткие санкции, а ЕС не будет, то лучше уже применяйте свои санкции, чем понижать уровень давления ради этого трансатлантического единства", – сказал министр.

Также он отметил, что во время визита в Брюссель несколько недель назад он "в буквальном смысле всех просто тряс" и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях – конкретно, что и когда".

По словам Кулебы, спустя две недели европейские партнеры уже "продвинулись очень далеко" в обсуждении санкций против РФ: "Работа идет в очень-очень высоком темпе".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг. По данным CNN, у Байдена приготовили для России "чертовски агрессивный пакет" санкций, если она нападет, но окончательного решения пока нет.

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Оксана Житнюк

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