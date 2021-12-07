UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: В Брюсселе я буквально тряс всех, чтобы сели и говорили о санкциях ЕС против РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 11:23
Кулеба: В Брюсселе я буквально тряс всех, чтобы сели и говорили о санкциях ЕС против РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита в Брюссель он "в буквальном смысле тряс всех" с призывом сесть и обсуждать санкции, а во время поездки в Вашингтон – призвал США в случае готовности вводить более жесткие санкции против России вне зависимости от Евросоюза. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сложившуюся ситуацию с агрессивными действиями РФ и реакцией Запада на них Кулеба назвал "тестом на евроатлантическое единство".

"Когда я был в Вашингтоне, я четко сказал американским коллегам: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и Евросоюзом санкционной политики. Но если вы будете готовы на более жесткие санкции, а ЕС не будет, то лучше уже применяйте свои санкции, чем понижать уровень давления ради этого трансатлантического единства", – сказал министр.

Также он отметил, что во время визита в Брюссель несколько недель назад он "в буквальном смысле всех просто тряс" и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях – конкретно, что и когда".

По словам Кулебы, спустя две недели европейские партнеры уже "продвинулись очень далеко" в обсуждении санкций против РФ: "Работа идет в очень-очень высоком темпе".

Читайте также: "Пожар идет по плану". Кулеба: Готовим конкретные шаги на случай военного сценария России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции брюссель дмитрий кулеба агрессия рф вашингтон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 