"Пожар идет по плану". Кулеба: Готовим конкретные шаги на случай военного сценария России

Украина и ее партнеры сейчас обсуждают конкретные шаги, которые предпримет каждый из них в случае, если Россия решит реализовать военный сценарий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении, записанном в Facebook.

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"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень предметный и очень конкретный разговор над конкретными мерами и конкретными экономическими санкциями, которые будут включены в пакет сдерживания России", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что последние два дня в Риге и Швеции основной темой разговоров дипломатов было детальное обсуждение реакции на возможное новое вторжение России в Украину.

"Это разговоры именно об этом: что конкретно будет делать каждый партнер, каждая партнерская организация в ситуации, если Российская Федерация решит прибегнуть к военному сценарию. Эти разговоры происходят по графику. Темп нормальный. Достигнут неплохой прогресс. И наша задача теперь состоит в том, чтобы собственно довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата", – рассказал Кулеба.

Кулеба заявил, что все вопросы и результаты этого обсуждения оперативно доводят до сведения России.

"И все это для них очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать какое бы то ни было решение военного характера", – сказал глава МИД.

Он сообщил, что Украина и партнеры продолжают разрабатывать пакет сдерживания России по трем направлениям:

- четкое информирование России по всем каналам (открытым и закрытым) о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия;

- разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен в случае, если Россия начнет военную операцию – это будут очень тяжелые для РФ экономические санкции;

- углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности.

"Как говорят, пожар идет по плану. Все нормально", – сказал министр.

Кулеба закончил свое обращение присказкой:"В конце все будет хорошо. А если что-то нехорошо, значит это еще не конец".

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Наталия Медведева

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