Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и предостерег от вторжения в Украину
Глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Россию от вторжения в Украину и "случайно" назвал РФ Советским Союзом. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во время визита в Южную Корею Остин призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. Он предупредил: вторжение в Украину спровоцирует санкции, которые ударят по РФ сильнее, чем любые предыдущие.
Он не ответил прямо на вопрос, будут ли последствия агрессии для России чисто экономическими, а лишь заверил – будут использованы "лучшие методы".
"Все наши действия мы предпримем как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, назвав Россию несуществующим ныне СССР.
При этом глава Пентагона выразил надежду, что США и Россия смогут работать "над решением проблем и снижением температуры в регионе".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.
Читайте также: Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг
Комментарии