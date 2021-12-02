UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и предостерег от вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 09:59
Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и предостерег от вторжения в Украину - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Россию от вторжения в Украину и "случайно" назвал РФ Советским Союзом. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время визита в Южную Корею Остин призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. Он предупредил: вторжение в Украину спровоцирует санкции, которые ударят по РФ сильнее, чем любые предыдущие.

Он не ответил прямо на вопрос, будут ли последствия агрессии для России чисто экономическими, а лишь заверил – будут использованы "лучшие методы".

"Все наши действия мы предпримем как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, назвав Россию несуществующим ныне СССР.

При этом глава Пентагона выразил надежду, что США и Россия смогут работать "над решением проблем и снижением температуры в регионе".

Читайте также: Блинкен: НАТО готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон санкции вторжение советский союз Ллойд Остин войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 