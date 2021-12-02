Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом и предостерег от вторжения в Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Россию от вторжения в Украину и "случайно" назвал РФ Советским Союзом. Об этом сообщает Reuters.

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Во время визита в Южную Корею Остин призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. Он предупредил: вторжение в Украину спровоцирует санкции, которые ударят по РФ сильнее, чем любые предыдущие.

Он не ответил прямо на вопрос, будут ли последствия агрессии для России чисто экономическими, а лишь заверил – будут использованы "лучшие методы".

"Все наши действия мы предпримем как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, назвав Россию несуществующим ныне СССР.

При этом глава Пентагона выразил надежду, что США и Россия смогут работать "над решением проблем и снижением температуры в регионе".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.

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Марк Сировой

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