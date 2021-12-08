"Заплатит высокую цену". Глава МИД Британии предостерегла Россию от вторжения в Украину
Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину. Об этом заявила в Chatham House министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Трасс напомнила, что на прошлой неделе посетила британский контингент в Эстонии и министерскую встречу НАТО в Риге.
"Вместе мы пошлем четкое сообщение: любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент (США, – ред.) Байден, Россия заплатит очень большую цену", – заявила она.
По словам Трасс, Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Она также заверила, что Великобритания стоит вместе с Украиной, поддерживает ее обороноспособность и помогает стать более энергонезависимой.
"Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО экономические и дипломатические меры, которые могут быть предприняты. Мы очень четки: мы стоим с Украиной перед лицом этой агрессии", – добавила глава МИД Великобритании.
Она напомнила, что сегодня встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить связи между странами.
- Великобритания систематически поддерживает Украину на фоне угрозы нового вторжения России. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что РФ совершит трагическую ошибку, если рассчитывает на военную авантюру в Украине. Он также пообещал продолжить использовать все инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины.
- 7 декабря прошли переговоры президент РФ Владимира Путина с Байденом. LIGA.net вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины.
- В Госдепе заявили, что рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы. Детальнее о результатах переговоров Байден-Путин читайте в разборе от LIGA.net.
Читайте также: "Мы хотим мира". Глава МИД Британии на танке передала послание Кремлю об Украине
Комментарии