"Заплатит высокую цену". Глава МИД Британии предостерегла Россию от вторжения в Украину

Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину. Об этом заявила в Chatham House министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Трасс напомнила, что на прошлой неделе посетила британский контингент в Эстонии и министерскую встречу НАТО в Риге.

"Вместе мы пошлем четкое сообщение: любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент (США, – ред.) Байден, Россия заплатит очень большую цену", – заявила она.

По словам Трасс, Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Она также заверила, что Великобритания стоит вместе с Украиной, поддерживает ее обороноспособность и помогает стать более энергонезависимой.

"Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО экономические и дипломатические меры, которые могут быть предприняты. Мы очень четки: мы стоим с Украиной перед лицом этой агрессии", – добавила глава МИД Великобритании.

Она напомнила, что сегодня встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить связи между странами.

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Марк Сировой

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