UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Заплатит высокую цену". Глава МИД Британии предостерегла Россию от вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 15:26
Лиз Трасс (скриншот видео Chatham House)

Россия совершит стратегическую ошибку и заплатит большую цену, если снова вторгнется в Украину. Об этом заявила в Chatham House министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трасс напомнила, что на прошлой неделе посетила британский контингент в Эстонии и министерскую встречу НАТО в Риге.

"Вместе мы пошлем четкое сообщение: любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент (США, – ред.) Байден, Россия заплатит очень большую цену", – заявила она.

По словам Трасс, Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Она также заверила, что Великобритания стоит вместе с Украиной, поддерживает ее обороноспособность и помогает стать более энергонезависимой.

"Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО экономические и дипломатические меры, которые могут быть предприняты. Мы очень четки: мы стоим с Украиной перед лицом этой агрессии", – добавила глава МИД Великобритании.

Она напомнила, что сегодня встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить связи между странами.

Читайте также: "Мы хотим мира". Глава МИД Британии на танке передала послание Кремлю об Украине

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лиз Трасс войска россии вторжение война мид великобритании дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 