Кулеба едет в Британию. В повестке – агрессия России, стратегическое партнерство и визы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Великобританию, где обсудит вопросы агрессии России, стратегическое партнерство с этой страной и либерализацию визового режима с Соединенным Королевством для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Как отмечается, визит Кулебы будет проходить 8-9 декабря. Его пригласила глава МИД Великобритания Лиз Трасс.
Вместе с ней Кулеба проведет двухсторонние переговоры. Ключевые темы – консолидация поддержки Украины на фоне агрессии России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.
Также Кулеба и Трасс проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании. Это новый формат, который был заложен в соглашении от октября 2020-го между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Трасс и Кулеба обсудят укрепление отношений между странами в политической, торговой, экономической и оборонной сферах. Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинцев.
В заседании Диалога стратегического партнерства будут участвовать профильные министры обеих стран – они согласуют направления взаимодействия на двухстороннем и международном уровнях.
Кроме того, Кулеба выступит на мероприятии об инвестиционных возможностях Украины и пообщается со СМИ.
- Великобритания систематически поддерживает Украину на фоне угрозы нового вторжения России. Джонсон заявлял, что РФ совершит трагическую ошибку, если рассчитывает на военную авантюру в Украине. Он также пообещал продолжить использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины.
- 14 ноября The Mirror, ссылаясь на анонимный источник, написал: Великобритания якобы может снарядить 600 солдат для поддержки Украины на фоне напряженности на границах. Позже Кулеба назвал эту информацию "лишь публикацией".
- 16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.
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