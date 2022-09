"Мы сражаемся в Киеве, Эмманюэль. Война тотальная" – звонок Зеленского Макрону 24 февраля

Утром 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский позвонил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и сообщил о начале большой войны. Фрагмент разговора президентов запечатлен на видео и стал частью документального фильма о Макроне Un président, l’europe et la guerre ("Президент, Европа и война").

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сейчас они в Киеве, мы сражаемся в Киеве, Эмманюэль", – сказал Зеленский.

Президент Франции уточнил, действительно ли Россия отправила свои войска атаковать украинскую столицу, на что Зеленский ответил, что они везде – идут на Киев, Одессу, из Беларуси, и Украина сражается на всей своей территории.

"Мы не могли себе этого представить. Это не так же, как в 2014-м. Это намного больше", – сказал Зеленский, в ответ на что Макрон констатировал – "это тотальная война".

Зеленский призвал Макрона поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, а также заявил о необходимости организовывать антивоенную коалицию. Президент Украины выразил уверенность, что американский лидер Джо Байден и европейские лидеры присоединяться к коалиции и призовут Путина остановить войну. Зеленский был уверен, что Путин их послушает.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5