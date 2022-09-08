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"Мы сражаемся в Киеве, Эмманюэль. Война тотальная" – звонок Зеленского Макрону 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 12:01
Скриншот из видео

Утром 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский позвонил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и сообщил о начале большой войны. Фрагмент разговора президентов запечатлен на видео и стал частью документального фильма о Макроне Un président, l’europe et la guerre ("Президент, Европа и война").

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"Сейчас они в Киеве, мы сражаемся в Киеве, Эмманюэль", – сказал Зеленский.

Президент Франции уточнил, действительно ли Россия отправила свои войска атаковать украинскую столицу, на что Зеленский ответил, что они везде – идут на Киев, Одессу, из Беларуси, и Украина сражается на всей своей территории.

"Мы не могли себе этого представить. Это не так же, как в 2014-м. Это намного больше", – сказал Зеленский, в ответ на что Макрон констатировал – "это тотальная война".

Зеленский призвал Макрона поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, а также заявил о необходимости организовывать антивоенную коалицию. Президент Украины выразил уверенность, что американский лидер Джо Байден и европейские лидеры присоединяться к коалиции и призовут Путина остановить войну. Зеленский был уверен, что Путин их послушает.

Фильм Un Président, l'Europe et la guerre вышел в эфир французского телевидения еще 30 июня. В нем рассказывается о событиях в Елисейском дворце и европейских поездках Макрона в условиях начавшейся полномасштабной войны РФ против Украины.

"1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете ЕС. Приступая к своему мандату, французский президент намерен вместе со своими партнерами протолкнуть множество реформ. Но война в Украине меняет его планы. Ошеломленная Европа вынуждена столкнуться с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны", – сказано в описании к документальному фильму.

  • В фильме также раскрыли содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля. Макрон просил у Путина "понимания ситуации", чтобы он "раскрыл ему свои намерения", а российский диктатор в ответ заявил, что Зеленский "лжет и ничего не делает", имея в виду Минские соглашения.

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Оксана Житнюк
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