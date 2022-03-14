"Мы видим, как враг теряет уверенность. Мы победим". Обращение министра обороны Резникова

Впереди у нас еще много испытаний, и будет очень сложно, но украинцы одолеют все невзгоды. Никто, даже мы сами, до конца не понимали нашей силы, а сейчас все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе. Об этом в обращении к народу написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Приводим его обращение без сокращений.

"Уважаемые украинцы!

19-й день обороны от полномасштабного российского вторжения.

Наши защитники и защитницы продолжают каждый день наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом.

В десятках городов и сел России сейчас проходят захоронения захватчиков. Даже тотальная пропаганда уже не может умолчать эти потери.

В эти дни особенно чувствуется, как изменилась наша страна за восемь лет войны.

Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. В 2014 году тысячи граждан поднялись на защиту страны и помогли сдержать удар, когда власти были дезорганизованы. Когда армию как институт уничтожали годами. Добровольцы многих вдохновили своим примером.

Сейчас интервентов успешно бьют наши Вооруженные силы, демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов.

Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе.

Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города.

Усиление ПВО и ПРО – сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу: это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, обладают такой же силой духа, как украинские граждане.

Президент Украины, правительство, Верховная Рада – на своих местах и ​​работают на оборону. Главное – есть синергия и доверие между властью и гражданами. В этом наша непреодолимая сила. Это доверие и единство мы будем беречь больше всего.

На днях мы вспоминаем начало войны, события в Крыму, в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на то что на юге Украины очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовятся бежать. И не зря.

Наша армия и граждане в Мариуполе демонстрируют сверхчеловеческую стойкость. Потому что наши люди в Херсоне, Голой Пристани, Геническе, Каховке, Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах показывают "заблудшим" оккупантам направление, которого они заслуживают. Террористам здесь не место, и их здесь не будет.

Впереди еще много испытаний. Будет очень сложно. Поєтому нельзя терять концентрацию.

В переговорах Украина–Россия – пауза до завтра

Я понимаю, что миллионам людей сейчас очень тяжело. Есть усталость, у кого-то выгорание. Те, кто потерял близких или у кого родные под российскими обстрелами, нуждаются в особой поддержке. Равно как и те, кто потерял свой дом и не понимает, как жить дальше.

Обращаюсь ко всем: мы все преодолеем! Никто, даже мы сами, до конца не понимали нашей силы. Поєтому не верили в себя.

Но сегодня мы все убеждены: Украина не просто Государство, Украина – это большая семья! Мы можем ссориться, но стеной станем друг за друга.

Мы все преодолеем.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны.

Очень сложно. Но мы это сможем.

Мы выстояли день, неделю, две недели. Мы защищаем наш дом уже третью неделю. Уверенно держим строй. Хотя для многих это все еще нескончаемо 24 февраля.

Призываю всех граждан: каждый день хоть на несколько минут останавливаться и делать то, что поддерживает лично вас, вашу силу. Ибо каждый из нас важен, каждый нужен стране.

Смотрите на небо, любимое дерево, цветок. Почитайте книгу. Свяжите перчатки. Или маскировочную сетку.

Посмотрите фотографии любимых, родных. Обнимите, если они рядом, напишите им СМС или позвоните, если есть связь, напишите им e-mail о том, как вы будете отдыхать и путешествовать после победы.

Мысль материальна. И наши мысли тоже приближают нас к неизбежной победе над оккупантом. Общайтесь с близкими не только о войне.

Старайтесь спать. Не забывайте пить воду. Оставьте алкоголь для победы. Впоследствии мы все вместе отпразднуем.

Каждый день – это шаг к нашей победе и их поражению.

Приближаем победу каждый на своем месте – и пройдем этот путь быстрее.

Держим строй!

Слава Украине!"

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Евгений Пилипенко

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