В переговорах Украина–Россия – пауза до завтра

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на переговорах Украины с Россией стороны взяли "техническую паузу". Об этом он написал в Twitter.

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Он уточнил, что пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.

"Переговоры продолжаются", – в целом резюмировал он.

Сегодня, 14 марта, около 11:00 по Киеву, начался четвертый раунд переговоров Украины и России о прекращении войны. На этот раз он проходил в онлайн-формате.

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Евгений Пилипенко

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