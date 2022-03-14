В переговорах Украина–Россия – пауза до завтра
14.03.2022, 16:05
Фото: twitter.com/Podolyak_M
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на переговорах Украины с Россией стороны взяли "техническую паузу". Об этом он написал в Twitter.
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Он уточнил, что пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.
"Переговоры продолжаются", – в целом резюмировал он.
Сегодня, 14 марта, около 11:00 по Киеву, начался четвертый раунд переговоров Украины и России о прекращении войны. На этот раз он проходил в онлайн-формате.
- Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться в том числе компенсации от России за разрушения в Украине.
- Вчера он говорил, что позиции Украины неизменны: мир, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.
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