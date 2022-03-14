Видим некоторые признаки готовности Путина к реальным переговорам – замгоссека США

В Госдепе США увидели некоторые признаки готовности президента России Владимира Путина к реальным переговорам по теме войны в Украине. Об этом в эфире Fox News заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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По ее словам, одна из целей США – давить на Путина, чтобы добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и положить конец войне.

"Это давление начинает приносить некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", – сказала Шерман.

При этом она добавила, что пока все равно создается впечатление, словно Путин намерен уничтожить Украину.

"Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", – подытожила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.

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Марк Сировой

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