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Видим некоторые признаки готовности Путина к реальным переговорам – замгоссека США

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 06:40
Видим некоторые признаки готовности Путина к реальным переговорам – замгоссека США - Фото
Уэнди Шерман (Скриншот из видеотрансляции)

В Госдепе США увидели некоторые признаки готовности президента России Владимира Путина к реальным переговорам по теме войны в Украине. Об этом в эфире Fox News заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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По ее словам, одна из целей США – давить на Путина, чтобы добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и положить конец войне.

"Это давление начинает приносить некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", – сказала Шерман.

При этом она добавила, что пока все равно создается впечатление, словно Путин намерен уничтожить Украину.

"Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", – подытожила она.

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Марк Сировой
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