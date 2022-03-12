Зеленский о переговорах: Россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами

Представители России на мирных переговорах с Украиной уже не общаются исключительно ультиматумами, как было в начале войны. Однако Запад мог бы быть более вовлеченным в переговорный процесс, сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

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"Сейчас они начали разговаривать, а не бросать только ультиматумы", – сказал глава государства.

Президент отметил, что, по его мнению, это "принципиально иной подход – и он и должен быть таким".

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Зеленский раскритиковал позицию Запада по переговорам Украина-Россия: "Я считаю, что в них пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры, лидеры".

Он добавил, что говорит сейчас о гарантиях безопасности Украины, потому что "просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны".

"Кроме РФ, такие гарантии безопасности Украине должны предложить и другие", – подчеркнул президент, добавив, что некоторые пункты переговоров с РФ украинская сторона сообщает и западным партнерам.

Зеленский сказал, что "с их стороны (Запада) сигналы неплохие относительно наших предложений".

"Посмотрим", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко

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