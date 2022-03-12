Арестович: К середине апреля войска РФ станут в оборону – и начнутся реальные переговоры

Советника главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что примерно к середине апреля российские войска перейдут к позиционной обороне, с этого момента начнутся "реальные переговоры" РФ и Украины. Об этом он сказал в эфире канала Прямой.

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Арестович отметил, что Россия пытается найти резерв для второй попытки наступления.

"Можем представить себе боеспособность этих уважаемых людей (резерва. – Ред.), учитывая, что элитные подразделения здесь похоронили... С 10-х чисел апреля – может, немного раньше или позже – российские войска окончательно потеряют способность к активным действиям, станут в позиционную оборону", – сказал он.

По его словам, когда войска РФ станут, украинские силы будут знать, где они. Врага будут "вбивать в землю" артиллерия, ракетные войска, авиация, силы спецопераций, механизированные и другие украинские подразделения.

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Арестович считает, что в позиционной обороне войска РФ могут продержаться максимум месяц. Однако он прогнозирует, что как только российские войска потеряют способность к активным действиям, власть РФ сразу перейдет к "реальным переговорам" на международных площадках.

"Где-то начало апреля, 7-10, будет переход к позиционной обороне. И начнутся реальные переговоры, где они не будут уже выеживаться, а будут шелковыми и пушистыми зайчиками. Будут умолять об одном: дайте вывести войска, не добивайте окончательно. А примем ли мы эти условия, мы еще посмотрим", – подытожил он.

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Марк Сировой

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