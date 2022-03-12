Переговоры Украины и России идут непрерывно в видеоформате

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются непрерывно в видеоформате. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и член делегации Михаил Подоляк.

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"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы", – написал он.

Подоляк также заверил, что позиции Украины определены "чрезвычайно жесткими предварительными директивами".

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Марк Сировой

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