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Переговоры Украины и России идут непрерывно в видеоформате

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12.03.2022, 18:55
Переговоры Украины и России идут непрерывно в видеоформате - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются непрерывно в видеоформате. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и член делегации Михаил Подоляк.

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"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы", – написал он.

Подоляк также заверил, что позиции Украины определены "чрезвычайно жесткими предварительными директивами".  

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры офис президента михаил подоляк
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