Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории – Подоляк

Украина будет считать войну законченной только при условии, что все российские войска полностью уйдут с территории страны, освободив все населенные пункты. Об этом завил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Current Time.

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Подоляк рассказал о ходе "беловежских" переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются в видеоформате. Он сообщил, что ранее Россия вбрасывала в публичное пространство "ультимативные позиции", которые никогда не озвучивали на переговорах члены делегации РФ.

Советник ОП отказался уточнять, какие конкретные вопросы обсуждаются сейчас на переговорах. "Наши делегации договорились, что пока не будет хороший базовый документ, который будет готов к публичному его обсуждению и подписанию, до этого все эти черновые позиции не обсуждать публично", – сказал Подоляк.

В то же время Подоляк обозначил основной подход Украины на переговорах. "Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – сказал он.

Сергей Бережной

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