UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Начинается четвертый раунд переговоров Украины и России

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 11:04
Начинается четвертый раунд переговоров Украины и России - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Начинается четвертый раунд переговоров Украины и России. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией. Четвертый тур. Мы попробуем донести им наконец-то, что 19-й день войны – это 19 дней большого-большого подвига страны", – сказал он.

Подоляк добавил, что позиции Украины неизменны: мир, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск.

"Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, каких-то политических урегулированиях", – сказал он.

Читайте также: Видим некоторые признаки готовности Путина к реальным переговорам – замгоссека США

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 