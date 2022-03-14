Начинается четвертый раунд переговоров Украины и России. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией. Четвертый тур. Мы попробуем донести им наконец-то, что 19-й день войны – это 19 дней большого-большого подвига страны", – сказал он.

Подоляк добавил, что позиции Украины неизменны: мир, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск.

"Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, каких-то политических урегулированиях", – сказал он.

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться в том числе компенсации от России за разрушения в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.

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Марк Сировой

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