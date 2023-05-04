"Мы все хотели бы видеть здесь другого Владимира": выступление Зеленского в Гааге – видео

Для судебного процесса над виновниками агрессии России против Украины необходимо создание полноценного международного трибунала, а не трибунала в "гибридном" варианте. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении в Международном уголовном суде, добавив, что все ждут появления в Гааге "другого Владимира".

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В обращении к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге, президент заявил, что все, кто в прошлом начинал агрессивные войны, полагали, что им никогда не придется нести ответственность за свои преступления перед человечеством.

"Мысли об агрессии возникают в головах тех, кто привык к безнаказанности, именно безнаказанность открывает двери для агрессии", – сказал Зеленский.

Однако современный мир устроен так, что безнаказанности для агрессоров быть больше не должно, отметил он, – и все они должны понести ответственность перед международным судом.

Президент подчеркнул, что для проведения судебного процесса по преступлению агрессии России против Украины необходимо создание именно полноценного международного трибунала, а не трибунала в "гибридном" варианте (международном, но на основе юрисдикции Украины), который не сможет обеспечить полноценное международное осуждение виновников агрессии.

Зеленский напомнил о военных преступлениях России, в том числе о сбитом над Донбассом пассажирском рейсе MH17, ответственность России за гибель которого суд Нидерландов уже констатировал. Зеленский почтил жертв этой трагедии минутой молчания.

4 мая Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах. В программе визита аудиенция у короля Виллема Александра на базе ВВС, переговоры с премьер-министром Марком Рютте, запланирована также встреча в трехстороннем формате (Нидерланды, Украина, Бельгия) с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

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Сергій Бережний

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