Зеленский в Нидерландах посетит базу военно-воздушных сил

Президент Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Нидерланды. В программе визита аудиенция у короля Виллема Александра на базе ВВС, встречи с другими лидерами страны, поездка в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Как сообщается, Зеленский уже провел встречу в Гааге с президентом сената Нидерландов Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Следующим пунктом будет визит в Международный уголовный суд и встреча с его руководством.

Зеленский намерен выступить с обращением к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, запланирована также встреча в трехстороннем формате (Нидерланды, Украина, Бельгия) с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Король Нидерландов Виллем Александр примет Зеленского на базе военно-воздушных сил.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

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Сергій Бережний

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