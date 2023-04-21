Трибунал за преступление агрессии должен быть именно международным – генпрокурор

Совершенное Россией преступление агрессии должно быть наказано именно на международном уровне. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Голосу Америки.

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Костин отметил, что закон позволяет Украине привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлении агрессии, кроме главной "тройки" – российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, потому что эти три человека имеют персональный иммунитет.

Поэтому, подчеркнул он, руководство России можно преследовать в уголовном производстве только на уровне международного судебного органа.

"Украине нужно в первую очередь, чтобы преступление агрессии было наказано на международном уровне... Если это будет трибунал, в котором не будет высшего руководства РФ, не совсем понятно, зачем он нужен", – сказал генеральный прокурор.

"Первое, это должен быть интернациональный судебный орган, второе – этот орган должен иметь юрисдикцию в отношении высшего руководства России, так называемой "тройки" – Путина, премьер-министра России и министра иностранных дел", – подчеркнул Костин.

Генпрокурор также назвал "странным компромиссом" подход, сторонники которого заявляют, что "раз это украинский вопрос, значит пусть это будет украинский суд, а мы каким-то образом к нему присоединимся".

Сергій Бережний

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