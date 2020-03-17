"Мы всех вернем". Зеленский назвал пути возвращения украинцев из-за границы

Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Всем украинцам, не по своей воле оставшимся за границей, помогут вернуться домой. Такое обещание дал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Мы всех вас вернем: кого-то быстрее, кого-то немного медленнее. Но вы все обязательно будете на родине", – сказал он.

По словам президента, сегодня страна предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали из отдаленных уголков мира украинских туристов, которые полетели чартерными рейсами на отдых. Организовано плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

Зеленский объяснил, что нужно сделать другим украинским гражданам за границей:

- Нужно зарегистрироваться в системе Друг и сообщить МИД, в какой стране вы находитесь и предоставить как можно информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой.

- Если вам не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или позвонив по телефону горячей линии. Все контакты есть на социальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД: раздел "Посольства и консульства", подраздел "Дипломатические учреждения". Кроме того можно написать на страницах посольств и консульств в соцсетях.

- Ждать следующих инструкций.

Зеленский сообщил, что в места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены специальные рейсы, которые вернут их домой.

Президент рассказал о сформированных "хабах и точках", попав в которые, человек сможет добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

Список хабов:

- Стамбул (самолет)

- Дубаи, Абу Даби (самолет)

- Прага (самолет в Польшу, после - поезд)

- Берлин (поезд и самолет)

- Варшава, Перемышль (поезд)

- Вена (поезд и самолет)

- Братислава (в Польшу, после влечение)

- Рига, Вильнюс (поезд).

Вся детальная информация будет опубликована на официальном сайте МИД.

Украинцам, планирующим вернуться в страну на собственном автомобиле или автобусе, следует внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут. Соответствующую информацию можно найти в разделе новостей на сайте МИД. Также следует ознакомиться с режимом работы пропускных пунктов государственной границе Украины. Соответствующая интерактивная карта доступна на сайте новой таможни.

"Дорогие украинцы, я понимаю, что вам сейчас непросто. Кто-то не успел вернуться потому что авиакомпания отменила рейс, кто-то застрял на границе, кто-то попал на карантин в гостинице. Но знайте, мы обязательно вас вытащим. Наши послы и наши консулы работают круглосуточно", – сказал Зеленский.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекращает пассажирские авиационные перевозки . Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Сегодня сообщалось, что за границей находится 14 220 украинцев, которые приобрели туры у компании Join UP!. Наши соотечественники остаются в Египте, Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии.

Читайте также: Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе