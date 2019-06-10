"Зупини капітуляцію". Возле АП прошла акция протеста: фото, видео

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Сегодня, 10 июня, вечером возле здания Администрации президента состоялась акция Зупини капітуляцію. Акция была анонсирована в Facebook, сюжеты о ней показали украинские телеканалы.

Отмечается, что к зданию Администрации президента пришли более тысяч человек. Протестующие выразили свой протест и несогласие заявлением представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне военных действий в Донбассе норму "не стрелять в ответ".

Инициаторы акции требуют, чтобы к формированию дорожной карты в Минске допустили ветеранов. Они также подготовили список требований, в которых, в частности, требуют уволить пресс-секретаря президента и главу его Администрации.

Отмечается, что кроме столицы, активисты также собираются во Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Херсоне.

7 июня генеральный прокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и возобновлении торговли с террористами.