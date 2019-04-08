На Банковой опровергли слухи об увольнении Филатова

Алексей Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Администрация президента Петра Порошенко опровергла слухи об увольнении "куратора" судебной реформы Алексея Филатова с поста заместителя главы АП.

Ранее издание УН написало, что Порошенко якобы освободил Филатова от обязанностей замглавы АП. На Банковой сообщили LIGA.net, что таких распоряжений не поступало.

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Затем пресс-служба АП выпустила заявление, в котором говорится: "Администрация президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Филатова А.В. с должности заместителя главы АП. Не вызывает удивления то, что источником такой информации стали интернет-издания Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями перед тем, как распространять фейки".

Ранее сообщалось, что прокурор Константин Кулик объявил о подозрении ряду бывших и настоящих топ-чиновников, в том числе и Филатову. В ГПУ эти подозрения считают недействительными. Летом прошлого года НАБУ сообщило о расследовании возможного незаконного обогащения замглавы АП. На Банковой ответили, что бюро не обращалось к ним за объяснениями, и что в декларации Филатова "указано все, что требуется законом".

Филатова назначили на эту должность 22 июля 2014 года. Он - адвокат, специализирующийся на международном и национальном арбитражном и судебном процессе, инвестиционных, корпоративных и коммерческих спорах, а также имеет опыт разрешения споров в банковской сфере.