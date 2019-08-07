Переговоров с террористами не будет - советник Зеленского

Иван Апаршин (скриншот видео)

Российский лидер Владимир Путин на следующей встрече лидеров нормандского формата будет требовать от украинского президента Владимира Зеленского прямых переговоров с главарями подконтрольных Кремлю террористических организаций ЛНР/ДНР в Донбассе. Так считает помощник главы Офиса президента Иван Апаршин, пишет Укринформ.

"Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми ЛНР/ДНР. Можем ли мы на это согласиться? Я думаю, что нет", - сказал он.

Апаршин прогнозирует, что Москва попытается "обменять" захваченный Крым на спокойствие в Донбассе.

"Вторая позиция: Российская Федерация будет пытаться убедить нас, что о Крыме надо забыть, а что касается наших территорий, которые сегодня оккупированы, они могут (вести, - ред.) какие-то разговоры. Но, опять же, это будет автономия. Нужна ли автономия? Мне - нет", - заявил он.

При этом он признался, что не знает, как сегодня решить эту проблему - "она зашла в тупик".

Президент обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и лидеру страны-оккупанта РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате.

LIGA.net пишет в теме дня, что Москва нарушает перемирие и "вынуждает Зеленского воевать".

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