На Бориспольском шоссе движение на Киев перекрыто – фото ДТП

Судя по кадрам, в ДТП приняла участие фура

Фото: Патрульная полиция Киева

Из-за дорожно-транспортного происшествия под Киевом на Бориспольском шоссе перекрыто движение в сторону столицы. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто", – написало ведомство.

Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании поездок.

Полицейские добавили фото:

Фото: Патрульная полиция Киева

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