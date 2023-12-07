На Бориспольском шоссе движение на Киев перекрыто – фото ДТП
Из-за дорожно-транспортного происшествия под Киевом на Бориспольском шоссе перекрыто движение в сторону столицы. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на Бориспольском шоссе, движение транспорта в направлении города Киева перекрыто", – написало ведомство.
Правоохранители призвали учесть эту информацию при планировании поездок.
Полицейские добавили фото:
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