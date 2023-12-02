На Франківщині трактор з людьми впав у річку – відео та фото порятунку
В Івано-Франківській області співробітники ДСНС врятували двох людей з трактора, що впав у річку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош. В кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли", – пише відомство.
Після цього рятувальники за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики.
Людей врятували співробітники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів.
Відомство додає фото порятунку, на спецодязі рятувальників ще старе маркування Міністерства надзвичайних ситуацій (у 2012 воно стало ДСНС при Міністерстві внутрішніх справ):
Горішнє Залуччя на мапі:
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