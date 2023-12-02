В Івано-Франківській області співробітники ДСНС врятували двох людей з трактора, що впав у річку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош. В кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли", – пише відомство.

Після цього рятувальники за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики.

Людей врятували співробітники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів.

Відомство додає фото порятунку, на спецодязі рятувальників ще старе маркування Міністерства надзвичайних ситуацій (у 2012 воно стало ДСНС при Міністерстві внутрішніх справ):

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Горішнє Залуччя на мапі:

Дивіться також: На Закарпатті стався землетрус – відео, мапа