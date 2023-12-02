В Ивано-Франковской области сотрудники ГСЧС спасли двух человек из упавшего в реку трактора. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош. В кабине находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли", – пишет ведомство.

После этого спасатели с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медики.

Людей спасли сотрудники горного поисково-спасательного отделения Косова.

Ведомство добавляет фото спасения, на спецодежде спасателей еще старая маркировка Министерства чрезвычайных ситуаций (в 2012 оно стало ГСЧС при Министерстве внутренних дел):

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Горишнее Залучье на карте:

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