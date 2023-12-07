На Бориспільському шосе рух на Київ перекрито – фото ДТП
Через дорожньо-транспортну пригоду під Києвом на Бориспільському шосе перекрито рух у сторону столиці. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
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"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий", – написало відомство.
Правоохоронці закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
Поліціянти додали фото:
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