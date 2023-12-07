На Бориспільському шосе рух на Київ перекрито – фото ДТП

Судячи з кадрів, у ДТП взяла участь фура

Фото: Патрульна поліція Києва

Через дорожньо-транспортну пригоду під Києвом на Бориспільському шосе перекрито рух у сторону столиці. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський, на Бориспільському шосе, рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий", – написало відомство.

Правоохоронці закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Поліціянти додали фото:

Фото: Патрульна поліція Києва

Дивіться також: На Франківщині трактор з людьми впав у річку – відео та фото порятунку