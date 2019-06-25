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25.06.2019, 07:59

На что именно пошла ПАСЕ, чтобы вернуть туда Россию: пояснение ЕП

На что именно пошла ПАСЕ, чтобы вернуть туда Россию: пояснение ЕП - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ

ПАСЕ не сможет ограничивать право голоса, выступления, участия и голосованиях депутатов в комитетах, невзирая на нарушения государства и его делегатов

Принятое на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге решение вернуть россиян в зал принципиально меняет санкционный механизм ведомства. Об этом пишет по итогам ночного решения ПАСЕ Европравда.

В регламент добавили норму, отменяющую право Ассамблеи накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию.

При этом остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Могут, вероятно, также одобрить и мелкие точечные санкции, но этот механизм прописан нечетко.

"Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа, позиция по этому поводу должна быть согласована в ближайшие дни", - уточнили в издании.

Россия теперь может представить список делегации посреди сессии, хотя по уставу СЕ он подается перед началом первой сессии года. Это позволит РФ (если будет получено подтверждение, что угроза санкций снята) уже сегодня передать в Страсбург список делегатов.

Депутаты-участники делегации Украины будут обжаловать полномочия РФ, как только та подаст список.

Сегодня ночью в 118 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы решили, что делегация России, которую изгнали из зала заседаний в 2014 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Только 62 депутата были против этого, еще 10 воздержались.

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Теги: агрессия России, санкции, пасе
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