На депутата Тищенко написали заявление за инцидент с Леросом в Раде

Народный депутат Ярослав Юрчишин подал в Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, которое, по его мнению, совершил депутат Николай Тищенко, когда попытался прервать выступление депутата Гео Лероса с трибуны парламента. Об этом Юрчишин написал в своем Facebook.

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Депутат опубликовал фото заявления.

Согласно тексту документа, Юрчишин считает, что Тищенко должно быть инкриминировано совершение насилия в связи с государственной деятельностью народного депутата и создание искусственных препятствий в его работе.

Одна из статей (346 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, вторая (351 УК) — штраф от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Украинский парламент – это место для дискуссий и представительства интересов граждан Украины, а не для применения насилия и издевательства над парламентскими процедурами", – написал Юрчишин.

Утром 9 сентября на заседании Рады Тищенко настолько не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции Лероса, что он попытался вытащить его из-за трибуны. Во время выступления Лерос обвинял власть, президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.





Вадим Ребрина

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