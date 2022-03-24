На Донбассе отразили девять атак оккупантов, уничтожили более 200 врагов и много техники
24.03.2022, 22:14
Иллюстративное фото: Facebook ООС
Сегодня, 24 марта, на Донецком и Луганском направлениях военные ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и много вражеской техники. Об этом сообщает в Facebook Операция объединенных сил.
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Как отмечается, военнослужащие группировки ООС успешно отбили девять атак врага.
Украинские военные уничтожили такую технику оккупантов:
- 12 танков;
- около 20 единиц бронированной и автомобильной техники;
- 9 артиллерийских систем.
Общие потери российских оккупантов составили более 200 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.
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