На Донбассе отразили девять атак оккупантов, уничтожили более 200 врагов и много техники

Сегодня, 24 марта, на Донецком и Луганском направлениях военные ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и много вражеской техники. Об этом сообщает в Facebook Операция объединенных сил.

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Как отмечается, военнослужащие группировки ООС успешно отбили девять атак врага.

Украинские военные уничтожили такую технику оккупантов:

- 12 танков;

- около 20 единиц бронированной и автомобильной техники;

- 9 артиллерийских систем.

Общие потери российских оккупантов составили более 200 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.

Наталия Медведева

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