На Донбассе силы ООС уничтожили 12 танков, 10 БМП и самолет оккупантов — штаб ООС

В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В течение дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

25 марта российский генерал Сергей Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Вадим Ребрина

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