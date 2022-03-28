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На Донбассе силы ООС уничтожили 12 танков, 10 БМП и самолет оккупантов — штаб ООС

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 22:34
На Донбассе силы ООС уничтожили 12 танков, 10 БМП и самолет оккупантов — штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В течение дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

  • 25 марта российский генерал Сергей Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
Вадим Ребрина
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оос Россия война Донбасс
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