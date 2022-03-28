На Донбассе силы ООС уничтожили 12 танков, 10 БМП и самолет оккупантов — штаб ООС
28.03.2022, 22:34
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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В течение дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.
- 25 марта российский генерал Сергей Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки оккупировать Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.
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